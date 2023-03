Per Guido Guidesi una conferma A lui lo Sviluppo economico

A gennaio del 2021 lasciò la Camera dei Deputati per abbracciare l’avventura in Regione. Ora la riconferma: oggi come allora Guido Guidesi, originario di Codogno (Lodi), uomo vicino a Giancarlo Giorgetti, si occuperà di Sviluppo economico e Attività produttive. "Proseguiremo nella programmazione già avviata, in continuità rispetto alla scorsa legislatura. Una delle priorità è dare attuazione ad alcuni strumenti di sostegno al mondo produttivo che sono in itinere e si concretizzeranno in questi mesi".