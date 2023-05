Pendolarismo sanitario Sei appartamenti sostenibili per chi combatte per la vita

di Barbara Calderola

Ospitalità gratuita per malati e famiglie in arrivo da fuori con cure che durano mesi, Ail raddoppia e sceglie Vimodrone per costruire nuovi "nidi" e accogliere chi combatte la battaglia per la vita, eliminando dalla lista dei pensieri costi e preoccupazioni collaterali che intralciano la strada di chi ha la leucemia, o il linfoma. Entro fine anno a disposizione ci saranno due bilocali, quattro monolocali, ampi spazi comuni all’interno di un’unica residenza, "ci aiuteranno a incrementare del 70% l’offerta - spiega Francesca Tognetti (nella foto), alla guida dell’associazione – ora con 14 appartamenti a Milano garantiamo 20mila 600 pernottamenti l’anno ai quali se ne aggiungono 5.900 in altre strutture – 1.370 le persone ospitate, ma i numeri con questa nuova iniziativa saliranno". Un’esigenza che nasce dalla lista d’attesa in un territorio in cui 3 ricoveri su 4 riguardano "extra provincia". Stessi numeri per le strutture in day-hospital: 7 degenti su 10 non abitano vicino. Stop dunque al pendolarismo sanitario grazie allo stabile donato dalla parrocchia di San Remigio in via XI Febbraio. Non saranno case rimediate, ma sostenibili e salubri, a occuparsi della ristrutturazione, Fratello Sole Energie Solidali che consegnerà appartamentini in classe A4, il massimo nella scala "green" dell’edilizia: "Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo - dice il presidente Sarah Zotti -. I bonus fiscali permettono all’associazione di abbattere la quota di investimento e di destinare più risorse all’assistenza". I lavori saranno realizzati da un’impressa di casa, Coedil. Valore sociale sposa valore ecologico "per un intervento che incide sul benessere psicologico e diventa parte integrante del percorso terapeutico. Avere un luogo sicuro da condividere con i propri cari in un momento così delicato è essenziale – sottolinea Tognetti-. Potremo aiutare tante altre persone a ricevere trattamenti innovativi dal momento che purtroppo, anche in paesi come il nostro, non sempre l’accesso alle cure è uguale in tutte le regioni".