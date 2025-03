“Peer to digit“, insieme contro il cyberbullismo

Fare squadra contro il cyberbullismo: a Cormano si può, grazie al progetto “Peer to digit“, che scatta oggi, dalle 14.30 alle 17.30, nelle sale della Biblioteca civica Paolo Volontè di via Edison 8. Insieme, per i 4 pomeriggi dei martedì di marzo, i ragazzi tra i 15 e i 19 anni possono sperimentare, grazie alla presenza dei peer educator, gli educatori alla pari, la creazione di video, interviste e performance musicali, come trap e rap, sviluppando la propria creatività per combattere il sempre più diffuso bullismo digitale. Per partecipare, inquadrare il Qr Code presente sulla locandina di Peer to digit, scaricandola dal sito comunale. Gli incontri sono gratuiti.