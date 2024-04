Pedina ragazzine di 12 e 14 anni fino a casa e tenta di abusare di loro: 22enne arrestato nel Milanese

Ha pedinato una ragazzina di 14 anni fin sotto casa e ha tentato di abusarne vicino all’ascensore, in un altro caso ha seguito una bimba di 12 anni all’uscita da scuola e, una volta sotto casa, l’ha afferrata per il maglione tentando di tirarla verso di sé. Con l’accusa di tentata violenza sessuale ai danni di due bambine i carabinieri hanno arrestato oggi un 22enne di origine ecuadoriana.

Le manette sono scattate ai polsi su ordine del gip di Milano, a conclusione delle indagini condotte dai militari di Settimo Milanese in relazione a due episodi, avvenuti il 30 gennaio 2023 e il 19 febbraio 2024. Nel primo caso la ragazzina, mentre stava passeggiando con il proprio cane, sarebbe stata pedinata dal 22enne che, dopo averla raggiunta fino all'androne del palazzo dove vive, l'avrebbe avvicinata in prossimità dell'ascensore e improvvisamente avrebbe iniziato a stringerla a sé con la forza. Con grande prontezza e coraggio la vittima, all'epoca 12enne, è riuscita a divincolarsi e a scappare.

Stesso copione per il secondo caso, avvenuto lo scorso febbraio, quando il 22enne avrebbe avvicinato la seconda vittima all'uscita da scuola, pedinandola fino all'ingresso del condominio in cui la ragazzina abita. Dopo essere salito con la vittima in ascensore, all'apertura delle porte l'uomo, con una mossa repentina, l'avrebbe afferrata per il maglione tentando di tirarla verso di sé. Anche in questo caso la pronta reazione della minore, che è riuscita a fuggire, ha consentito di evitare il peggio. L'uomo è stato sottoposto dal giudice agli arresti domiciliari.