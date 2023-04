Paullo, investe un 17enne sulle strisce pedonali e tira dritto: caccia al pirata della strada

Paullo, 19 aprile 2023 – Investito sulle strisce pedonali da un’auto, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso, un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito e, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato accompagnato al San Raffaele. Non è in pericolo di vita. È successo poco prima delle 18 a Paullo, sulla provinciale 273. Il giovane stava attraversando la strada a piedi dal cimitero verso il campo sportivo, quando è stato investito. Dopo l’impatto, l’automobilista ha tirato dritto, senza accertarsi delle condizioni del ferito. Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, si sono fermati a prestare aiuto al 17enne, riverso sull’asfalto. Il soccorso sanitario ha inviato sul posto anche l’elicottero, ma è stata poi un’ambulanza ad accompagnare il ferito in ospedale. All’arrivo dei sanitari il ragazzo era cosciente.

Sotto la regia del comandante Pierantonio Spelta, in queste ore la polizia locale di Paullo sta cercando di risalire all’identità del pirata sulla base delle testimonianze raccolte sul posto e delle immagini delle telecamere di zona.