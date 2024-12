Paullese, il raddoppio è la priorità: "Per i pendolari traffico e disagi"

Cantieri-lumaca e deviazioni del traffico. Dopo anni di disagi da parte di pendolari, imprese e attività commerciali, la classe politica inizia ad occuparsi più concretamente della Paullese, un tema al quale, in settimana, saranno dedicate un’assemblea pubblica a Paullo e un’audizione nel consiglio regionale della Lombardia. Il primo appuntamento è domani alle 20, a Paullo. La sala consiliare del Comune ospiterà l’evento "Paullese, un’infrastruttura strategica per il Sud-Est Milano", incontro-dibattito aperto alle domande del pubblico. I relatori saranno il sindaco di Paullo Luigi Gianolli, la consigliera di Città Metropolitana Daniela Caputo e il tecnico di Città Metropolitana, Gabriele Olivari.

Assente, invece, l’assessore regionale Claudia Maria Terzi, che pure in un primo momento figurava in scaletta. Si tornerà a parlare di Paullese, e dei cantieri per il raddoppio delle corsie, giovedì alle 11.30 nella sede del consiglio regionale della Lombardia, che ospiterà un’audizione coi rappresentanti di Città Metropolitana, il comitato Pendolari di Paullo, i sindaci dei comuni di Pantigliate, Paullo e Settala. "È sorprendente come, dopo mesi di silenzio, tutto il panorama politico lombardo e metropolitano sia tornato ad occuparsi dei ritardi relativi ai cantieri per il raddoppio della Paullese, proprio adesso che la mia richiesta di ascoltare in Commissione regionale "trasporti" una serie di soggetti (Città Metropolitana, i Comuni interessati, le direzioni generali competenti e i comitati) è stata calendarizzata. Addirittura l’assessore Terzi, che non fiatava da quando nel 2022 promise la chiusura dei lavori entro la primavera del 2023, è tornata a farsi sentire - osserva Nicola Di Marco, capogruppo dei Cinque Stelle in Regione Lombardia -. Se non altro, la mia richiesta ha già raggiunto l’intento di riportare l’attenzione su di un’opera che avrebbe dovuto essere ultimata la scorsa primavera, i cui disagi, al contrario, continuano a ripercuotersi sui cittadini".

Ai disagi legati ai cantieri per il potenziamento della carreggiata è stata dedicata anche una recente assemblea online promossa da un pendolare, Jader Folli, per chiamare a raccolta altri "forzati della Paullese" e fare massa critica. Lo stesso Jader Folli ha promosso una raccolta di firme per chiedere al sindaco metropolitano Giuseppe Sala di venire sul territorio e relazionare sul tema della Paullese. Lanciata a settembre, la petizione ha raccolto finora 636 adesioni di pendolari e cittadini.