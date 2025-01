Pattuglie serali. Controlli record: 202 denunciati

Aumentano le persone controllate con i pattugliamenti ordinari e notturni della polizia. Nel 2024 sono state oltre 8.000 le persone identificate, di cui 1.500 durante i servizi serali degli agenti. Gli interventi notturni hanno raggiunto quota 4.500, mentre circa 1.000 sono stati i controlli effettuati nei parchi e nei giardini pubblici. "I numeri parlano chiaro: la sicurezza è una priorità assoluta per la nostra Amministrazione - ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano -. I risultati ottenuti sono frutto dell’impegno e della dedizione degli agenti del comando di via Volontari del Sangue, che ringrazio per il loro lavoro quotidiano, che conducono in stretta collaborazione con le forze dell’ordine". Gli agenti si sono concentrati in particolar modo nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, che insiste soprattutto nella zona del quartiere Rondò e dell’area boschiva della Media Valle del Lambro. Sono state ben 202 le persone denunciate a piede libero durante il 2024: di queste 18 proprio con l’accusa di spaccio, seguite da altre 9 per furto, 15 per danneggiamento e due per rapina. Inoltre, 55 individui sono stati segnalati in prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Rilevante anche l’azione contro i trasgressori delle normative sui rifiuti e sul decoro urbano, grazie all’impiego delle videocamere di sorveglianza e alle indagini dei ghisa per identificare gli scaricatori abusivi, che creano vere e proprie discariche a cielo aperto nei luoghi più periferici o di confine. "Anche in questo caso, il messaggio che vogliamo dare è chiaro: non tolleriamo i furbetti e chi agisce al di fuori delle regole e il presidio del territorio continuerà a essere una delle nostre azioni fondamentali", ha concluso il sindaco. A supporto del lavoro delle forze dell’ordine, all’inizio dell’anno sono stati introdotti nuovi strumenti innovativi, come il taser, "che andrà a rafforzare ulteriormente la sicurezza sul territorio e a garantire la tranquillità dei cittadini".

Laura Lana