La consigliera comunale Patrizia Bedori lascia il Movimento 5 Stelle e passa alla lista civica di Milano in Comune del consigliere Basilio Rizzo. "Esco dal movimento, non posso più far parte di una forza politica che impone scelte sui territori, che ha deciso di far parte del “governo dei migliori”, che vota provvedimenti che vanno contro quello che abbiamo sempre professato – ha scritto in un lungo post –, che guarda al ceto medio e non più ai bisognosi".

Bedori è la seconda consigliera a lasciare i 5 Stelle dopo l’uscita di Simone Sollazzo; ora resta solo Gianluca Corrado, candidato sindaco nel 2016.

"Per coerenza per questi ultimi mesi entrerò nella lista civica Milano In Comune di Basilio Rizzo. E ne sono onorata. Sosterrò il candidato sindaco Gabriele Mariani e la sua coalizione che esprime valori e proposte che condivido", ha concluso. Bedori ha poi spiegato nel post che non si ricandiderà alle prossime elezioni amministrative per problemi di salute.