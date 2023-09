Pathway Donne "Scopri e sfrutta le tue capacità" a Lainate: Progetto per Donne in Cerca di Lavoro

Al via a Lainate “Pathway donne”, un progetto dedicato alle donne che cercano lavoro. Organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Lainate, prioritariamente riservato alle lainatesi, il progetto partirà il 26 settembre con un webinar gratuito al quale seguirà un percorso laboratoriale di 16 ore. "Il progetto ha come obiettivo quello di sostenere le donne fuori dal mercato del lavoro o scoraggiate, aiutandole a mettere a fuoco le loro esperienze di cura e le competenze che ognuna porta con sé – spiegano gli organizzatori –. Si tratta di competenze spendibili sul mercato del lavoro e di cui magari non si ha consapevolezza". Due le fasi: un webinar gratuito e un percorso laboratoriale gratuito per individuare le proprie capacità e sfruttarle per rientrare nel mondo del lavoro.

"Le donne che parteciperanno al progetto impareranno a riconoscere le caratteristiche positive che le contraddistinguono, valorizzare la propria identità e le soft skills che hanno acquisito nel quotidiano per metterle a frutto nella ricerca lavorativa – aggiungono da Afol Metropolitana –. Il percorso include, oltre alle attività di “coaching” di gruppo e orientamento al lavoro, anche un laboratorio per l’autoimprenditorialità". Il webinar gratuito a partire dal tema “donne e lavoro” aiuta le donne a individuare le proprie caratteristiche. Il passo successivo sarà quello di valorizzare le competenze maturate fuori dal lavoro per renderle utili nella ricerca lavorativa. Alle partecipanti saranno anche presentati i servizi di Afol Metropolitana. Il webinar sarà dalle 10 alle 12, online, su piattaforma teams. Sul sito del Comune le informazioni per iscriversi. Roberta Rampini