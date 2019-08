Milano, 11 agosto 2019 - Prima, con l'aiuto di alcuni complici, con un masso avrebbe mandato in frantumi la vetrina di una pasticceria in una zona semi centrale della città. Poi avrebbe preso il registratore di cassa per sottrare il guadagno della giornata, tra i 500 e gli 800 euro. Ma durante la fuga, all'interno del locale, ha perso il borsello con dentro la carta d'identità. È stato identificato così il ladro che, la scorsa notte intorno alle 3, ha tentato il furto. Si tratta di un italiano di 45 anni.

Dopo la rapina notturna, arrivati gli uomini delle volanti e la polizia scientifica (chiamata per via delle tracce di sangue lasciate dai malviventi che, evidentemente, si sono feriti con i vetri) hanno trovato il documento del ladro. Il registratore di cassa, abbadonato sulla strada, è stato raggiunto da un uomo, ignaro della presenza degli agenti. Subito fermato e interrogato, gli agenti hanno scoperto che i dati stampati sulla carta d'identià appena ritrovata erano gli stessi dell'ultimo fermato.