Parchi, giochi e campi da calcio, ecco la città ideale dei bambini

C’è chi sogna il municipio come un bel castello. Chi vorrebbe un campo da calcio in piazza Visconti. Tutti desiderano una città con parchi e piazze, tanto verde e tanti giochi, per incontrarsi. E tutti hanno saputo catturare le bellezze della città, come il santuario, il teatro civico De Silva, l’edificio storico della Citterio e la collina del Parco Rho Fiera. Sono disegni e sogni dei bambini delle quinte delle scuole primarie di Rho che hanno partecipato al concorso “Disegna la tua città” promosso dalla Associazione Gentile con alcuni sponsor. Quasi 200 disegni che sono esposti nell’atrio dell’Auditorium di via Meda fino a giovedì 6 e 14 disegni vincitori che hanno ricevuto dal sindaco Andrea Orlandi, dall’assessore alla scuola Paolo Bianchi e dal presidente dell’Associazione Gentile, Mauro Brenna, una pergamena e un buono da 100 euro per l’acquisto di materiale didattico che potranno utilizzare a settembre quando inizieranno la prima media. "Essere cittadini vuol dire partecipare alla vita democratica e amare la nostra città. Con i vostri occhi ci restituite una Rho che noi adulti non vediamo, faremo vedere i vostri disegni ai professionisti autori dei 30 progetti legati al Pnrr – ha commentato il sindaco –. Il vostro apporto è fondamentale. Non smettete di sognare una città sempre più bella". Quella che si è conclusa è stata la prima edizione, "ma questo concorso rappresenta solo l’inizio di un percorso che vogliamo promuovere – spiega Brenna –. È stato ideato per fare in modo che i piccoli siano sempre più al centro della città con la loro vista ingenua e sincera sui cambiamenti in corso e su quelli futuri: noi facciamo solo da collante per loro, accendiamo una fiammella che deve poi ardere da sola".Roberta Rampini