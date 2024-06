Parcheggio salvo, il pianto dei dipendenti

Dopo la proroga temporanea di 15 giorni, il contratto vero e proprio. Il Garage Park Service di via Boifava è salvo, così come il lavoro dei dieci dipendenti. Salvatore Palumbo, gestore del silos, racconta che alcuni dei suoi addetti, alla notizia di avere ancora un posto di lavoro, si sono messi a piangere. Di gioia.

La vicenda è stata raccontata dal Giorno nei giorni scorsi. Aler – proprietaria dello spazio che da 47 anni è adibito a parcheggio e dell’altra parte dell’immobile che comprende un palazzo e la struttura che fino a un mese e mezzo fa ospitava i supermercati Carrefour e Aumai – puntava sullo “sfratto“ del parcheggio entro il 31 maggio. Ma la dura presa di posizione del Municipio 5 – raccontata sul Giorno dello scorso 27 maggio – ha fatto cambiare le cose. Prima Aler ha concesso una proroga di 15 giorni a Garage Park Service e adesso si è impegnata a rinnovare il contratto di locazione – tramite un comodato d’uso – al gestore del parcheggio. "Una grande vittoria – commenta il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese –. Il Garage Park Service, dopo la proroga ha ottenuto, per il momento un comodato d’uso che sarà perfezionato in regolare contratto nei prossimi giorni da Aler Milano. Dieci posti di lavoro salvati e un presidio h24 per il quartiere in una fase molto delicata di trasformazione. Sono davvero felice".

Il numero uno del “parlamentino“ aggiunge: "Apprezziamo molto l’atteggiamento del direttore di Aler Milano Matteo Papagni e ci auguriamo che questo sia un buon inizio per favorire un accordo armonico per rivitalizzare l’intera area di via Boifava".

Sì, perché la riqualificazione della torre e la destinazione dell’ex Carrefour devono ancora essere definiti. Il Consiglio comunale si è già espresso a favore del diritto di superficie a favore di Aler, in modo da poter far iniziare la ristrutturazione del palazzo e, a cascata, sbloccare il futuro utilizzo dell’ex Carrefour. Ma ancora l’accordo tra Comune e Aler sul pregresso in quell’area non si è chiuso. Quanto al limitrofo Teatro Ringhiera, buone notizie: al bando comunale per la gara d’appalto si sono presentate varie aziende: l’assegnazione dei lavori per la ristrutturazione del teatro chiuso dal 2017 dovrebbe avvenire a breve, i lavori partiranno dopo l’estate e si dovrebbero concludere entro l’ottobre del 2025.

L’ultimo tassello riguarda l’area di fronte al teatro. Mercoledì prossimo ci sarà un aggiornamento su MI@Over_net, un progetto da cinque milioni di euro, in buona parte finanziati con fondi dell’Unione europea, che punta a riqualificare completamente la Piana di via Boifava, cioè piazza Fabio Chiesa.

Massimiliano Mingoia