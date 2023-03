Milano, parcheggi a pagamento per i residenti: ipotesi al vaglio

Parcheggi a pagamento

Milano, 10 marzo 2023 – La sola ipotesi sta facendo drizzare i capelli a tutti i milanesi. Parliamo di un problema che gli automobilisti meneghini e non solo conoscono bene, la carenza dei parcheggi, e della possibilità di fare pagare la sosta anche ai residenti.

La notizia pubblicata dal Corriere della Sera sta già circolando su chat e media social non senza commenti negativi. Siamo ancora nel terreno delle ipotesi ma, estremizzando il concetto, se dovesse trasformarsi in realtà significherebbe che le strisce gialle non esisterebbero più e tutti gli stalli sarebbero azzurri senza esenzioni per chi risiede in zona.

Numeri

I posti auto a Milano sono 380mila euro: 300mila stalli in strada, 39.700 in parcheggi pubblici e oltre 42.500 in strutture private. Questo numero non sarebbe sufficiente a soddisfare tutte le esigenze o meglio basterebbe solo per i residenti e circa 45mila “forestieri” che arrivano a Milano ogni giorno. Tant’è che secondo questi calcoli, rimarrebbero “esclusi” circa 180mila veicoli che vengono parcheggiati dove non si può.

Ipotesi

Da qui l’ipotesi avanzata che con il ritorno di Area C dal 15 giugno venga rivista la politica dei parcheggi, trasformando i permessi gratuiti legati alla residenza in pass con vari prezzi legati alla zona e al tipo di veicolo. Allo studio anche la possibilità di concedere un solo pass gratis a famiglia, rendendo oneroso il parcheggio “sotto casa” per la seconda o terza auto. Sarebbero 80mila le famiglie milanesi con con due veicoli, ognuno dei quali dotato di pass per la sosta a costo zero.

Con questo scenario, salirebbero alle stelle le quotazioni di box e posti auto privati.