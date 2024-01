"Parcheggi gratis nell’area verde". Via alla petizione

Città dello sport, Cinisello città della corsa e del cammino... sì, ma a pagamento!". Con questo incipit un gruppo di cittadini ha lanciato una petizione per chiedere posteggi gratuiti vicino al Parco Nord.

"I parcheggi di accesso al parco in via Padre Maria Turoldo e in via Clerici sono diventati tutti a pagamento - spiegano i promotori -. Questo penalizza tanti cittadini che abitualmente si recano nel polmone verde per fare passeggiate, attività fisica e stare a contatto con la natura e ci vanno con l’auto, perché magari abitano a chilometri di distanza oppure spesso si tratta di famiglie con bambini piccoli, cittadini con cani e anziani soli".

C’è anche chi va a correre dopo il lavoro, fermandosi direttamente al parco sempre con il proprio veicolo.

"Anche la richiesta di usare i mezzi pubblici risulta banale in quanto sulla via Padre Maria Turoldo non ci sono e i parcheggi liberi sono a più di un chilometro di distanza".

Il comitato pronostica anche ricadute di traffico e intasamento in altre parte della città, "ad esempio nella zona limitrofa all’ospedale Bassini, dove si scatenerà una guerra per accaparrarsi il posteggio libero".

