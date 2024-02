Parata di carri per la città. Tutto pronto, via al Carnevale

La festa di Carnevale inizia alle ore 14 in piazza Europa, da dove partirà la sfilata con i carri guidata dai volontari dei tre oratori corsichesi. Dopo aver percorso via IV novembre, via Foscolo e via XXIV maggio, si arriverà alle 15 in via Cavour nel cuore del Carnevale.

La strada sarà allestita con aree tematiche e i protagonisti saranno Arlecchino, Colombina, Meneghino che coinvolgeranno grandi e piccoli in un percorso ludico-tematico alla scoperta delle venti maschere più famose d’Italia. In ogni area si potrà giocare con i personaggi regionali e partecipare al gran ballo finale, nella casa del Re del Carnevale, provare gli scacchi e la dama giganti e oltre venti proposte di giochi in legno. E ancora: bolle di sapone artistiche e giganti, musica e animazione, oltre all’area dedicata al tema "design e creatività".

Mas.Sag.