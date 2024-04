Porta Venezia piange Paolo, storico gestore del bar Picchio

Un pezzo della movida milanese se n’è andato. Porta Venezia piange uno dei suoi punti fermi da 55 anni a questa parte: è mancato Paolo Acquaviva, 83 anni, lo storico gestore del Bar Picchio in via Melzo. Un angolo di una Milano sempre più perduta dove il tempo sembrava essersi fermato: al Picchio tutti riuscivano a sentirsi a casa, anche grazie ai prezzi rimasti sempre contenuti.

Ma più in generale al Picchio si respirava da sempre un’atmosfera popolare. Forse anche per i modi appunto familiari del suo gestore, che la famiglia (moglie e figli) li aveva portati pure dietro al bancone. Ad annunciarne la scomparsa, proprio le pagine social del suo pezzo di cuore, il suo locale: “Ciao, stasera il bar Picchio è chiuso”. Una scritta su uno sfondo nero, accompagnata solo da un cuore. Sotto il posto l’ondata di affetto di tutti i clienti abituali. Il messaggio è più o meno lo stesso per tutti: “Ciao Paolo, grazie di tutto. Non ti dimenticheremo mai”.