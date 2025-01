La lezione di Paola Egonu ai ragazzi del Giambellino: “Lottate per i vostri sogni”

Milano – “Lottate per realizzare i vostri sogni. Cercate attorno a voi persone con cui confrontarvi e impegnatevi per essere sempre la migliore versione di voi stessi”.

Così Paola Egonu, miglior pallavolista al mondo del 2024 e atleta del club Vero Volley Milano, ha incoraggiato le ragazze e i ragazzi del ‘Punto Luce’ di Save the Children, al quartiere Giambellino. Ieri hanno chiacchierato con la campionessa, passandosi la palla per le domande e condividendo riflessioni. “Sono stata anche io bambina e capisco le incertezze e le paure che potete provare, ma non vi scoraggiate – ha sottolineato Paola Egonu –. La ricchezza più grande che avete è ciò che vi rendi unici”. Classe 1998, nata a Cittadella, in provincia di Padova da genitori originari della Nigeria, ha cominciato a giocare a pallavolo a 12 anni, su suggerimento del papà. Nel 2015 i primi successi in maglia azzurra con l’oro U18 e il bronzo U20 conquistati ai Mondiali. È sempre scesa in campo anche contro razzismo, stereotipi e contro la violenza sulle donne. Ha acceso un faro anche sul benessere mentale, senza paura di raccontare le sue fragilità. “Anche in futuro mi piacerebbe battermi per i diritti in cui credo, ma da attivista più che da avvocata”, aveva ricordato in una recente intervista, tra impegni sportivi e universitari.

Al centro dell’ultima visita, la lotta contro la povertà educativa, per questo ha deciso di fare conoscere i ‘Punti Luce’ di Save the Children, spazi ad alta densità educativa nati dieci anni fa nelle aree più svantaggiate e senza servizi, per offrire opportunità a bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni, gratuitamente. “Avere centri come questo, dove i bambini e i ragazzi si sentano accolti, è molto importante – ha ribadito Paola Egonu – perché credo che siano nella fase più delicata della loro vita e sapere di appartenere a qualcosa è fondamentale”. Oggi si contano 26 “Punti Luce“ in 15 regioni. Al Giambellino Egonu ha visto “ambizione e desiderio di farcela”: “Mi rivedo tanto in loro”, ha confessato la pallavolista azzurra, che ha appena rinnovato il contratto con il team milanese fino all’estate 2026 quando guiderà la Nazionale all’Europeo.

“È un onore per me essere qui e conoscervi: se posso essere di ispirazione, lo siete anche voi per me”. “Come si superano gli ostacoli?”, le ha chiesto uno studente. “Avere in mente un obiettivo e sapere dove si vuole arrivare a me aiuta tanto – il consiglio della campionessa –. E poi sulle decisioni una cosa che ho sempre fatto è seguire il mio cuore”.