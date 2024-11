Palloncini bianchi volano in cielo. I bimbi di Rozzano: "Grazie sindaco"

La città questa mattina si appresta a dare l’ultimo saluto al sindaco Gianni Ferretti De Luca, 60 anni, esponente di Forza Italia, deceduto mercoledì mattina in ospedale per un attacco cardiaco. I funerali si terranno nella chiesa di Sant’Angelo in via Don Angelo Lonni alle 10.30. Per l’occasione è stato sospeso il mercato comunale che si tiene il sabato proprio in piazza Foglia. Questo per consentire a chi parteciperà alla funzione funebre di trovare parcheggio vicino alla chiesa e di seguire il feretro che presumibilmente sarà trasportato dalla camera ardente che si trova nella sala del municipio di Rozzano fino alla chiesa stessa. Ieri tanta gente si è recata alla camera ardente. La giornata fredda dal clima invernale è stata riscaldata dall’amore che centinaia di rozzanesi hanno dimostrato verso il sindaco Gianni Ferretti. Forte commozione per l’arrivo in piazza Foglia di un centinaio di ragazzini delle scuole di via Cervi,via Foscolo e via Piave. Sono arrivati in piazza Foglia con centinaia di palloncini per salutare il loro sindaco. E decine sono gli striscioni apparsi per la città per salutare il sindaco di tutti.

"Sarai il sindaco anche lassù", "ciao Sindaco", "ci mancherai" e un "forza Rozzano", una delle frasi che più piacevano a Ferretti che ha sempre difeso la città da chi la dipingeva negativamente. Anche ieri nella camera ardente c’erano la moglie del sindaco, Cristina e i due figli: Edoardo e Mattia, quest’ultimo consigliere. E tutta la squadra di assessori e consiglieri comunali molti dei quali ancora increduli. Per garantire la sicurezza e la viabilità l’intera zona sarà presidiata dalle forze dell’ordine che devieranno il traffico su percorsi alternativi.