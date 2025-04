Padri separati, alloggi gratis e aiuto psicologico e legale

Un pacchetto di iniziative per sostenere i padri separati in difficoltà. Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno, presentato da Massimiliano Sticco (Lega). "L’ho promosso dopo aver ascoltato direttamente chi vive questa condizione nel nostro territorio. Un passo importante per avviare soluzioni concrete: alloggi gratuiti o a canone concordato, uno sportello psicologico e legale gratuito, la possibile attivazione di una mensa solidale dedicata. Senza una casa si rischia di perdere la stabilità, senza stabilità si rischia di perdere il lavoro, e senza lavoro si rischia di perdere i propri figli". L’ordine del giorno è stato approvato a larga maggioranza, accogliendo anche alcune proposte dall’opposizione.

"Per dare una direzione condivisa, abbiamo accettato anche alcuni emendamenti della minoranza. Ma il Partito democratico ha deciso di astenersi, voltando le spalle a una categoria fragile. Eppure a Roma, Brescia e Rho, tutte amministrazioni di centrosinistra, progetti simili sono già stati sostenuti. Noi andiamo avanti". Sticco sgombera la riflessione da possibili polemiche. "Tengo a chiarirlo: questa proposta non nasce per aumentare le contrapposizioni tra madri e padri. Ogni figlio ha bisogno di una mamma e di un papà. Si tratta solo di affrontare un problema reale, quello di tanti padri separati che vogliono essere presenti, ma che per motivi economici e logistici non riescono più ad avere uno spazio per continuare ad esserlo – spiega il consigliere cinisellese -. Riconosciamo e rispettiamo entrambi i ruoli genitoriali".

La.La.