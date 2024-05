Ottanta volontari a fianco dei più fragili. Fondazione Cumse festeggia 25 anni di attività

Sono iniziati i festeggiamenti per il Cumse, che quest’anno compie 25 anni, nel solco di una speranza e di una passione che coinvolge 80 volontari. "Il prossimo, quello più fragile, è destinatario di attenzioni e di ascolto. Non solo di bisogni alimentari. Tutto questo grazie all’intuizione dell’amico di una vita, il dottor Roberto Stigliano", ha ricordato l’assessore ai Servizi sociali Roberto Visentin. Medico chirurgo che già da tempo operava in Africa, intorno a Stigliano si sono raccolti molti volontari. Nata nel 2000, Cumse Onlus opera oggi in Camerun, Ciad, Congo, Egitto, Mali, Niger, Senegal ed Egitto. Dal 2010 è diventata Fondazione di partecipazione. Da allora Cumse rappresenta il simbolo di un volontariato pronto a rispondere ai bisogni emergenti di un’Africa in continua evoluzione e al sostegno delle nuove povertà e alle emergenze in Italia. La.La.