Al Niguarda una visita davvero spaziale: i personaggi di Star Wars con i piccoli pazienti ricoverati

Milano – Una visita davvero spaziale quella che, qualche giorno fa, hanno ricevuto i piccoli ospiti degli ambulatori pediatrici, del reparto di Pediatria e dell’Unità Spinale dell’ospedale Niguarda di Milano.

Due momenti della visita dei personaggi di Star Wars al Niguarda

In vista del Natale, i protagonisti di Star Wars hanno “invaso” le corsie per consegnare regali galattici ai bambini ricoverati. Ospite speciale la robottina R2-KT “cugina” del celebre R2-D2.

Un’iniziativa realizzata da Medicinema, un’associazione no profit che propone il cinema come terapia di sollievo per i pazienti in cura e le loro famiglie, per dare qualche ora di sollievo e spensieratezza a chi vivrà questi giorni di festa lontano da casa. I regali di Natale sono stati offerti da BrianzaLug.