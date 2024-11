Ospedale di comunità. Dopo la bocciatura al Pirellone pronta un’assemblea pubblica

Niente ospedale di comunità a Gallarate, bocciata nei giorni scorsi al Pirellone la mozione presentata dal consigliere regionale del Pd Samuele Astuti (nella foto) che, insieme ai colleghi Dem e ai consiglieri Giuseppe Licata e Luca Ferrazzi, è intervenuto per difendere e potenziare l’offerta sanitaria sul territorio di Gallarate in vista della realizzazione del nuovo ospedale unico Busto Arsizio – Gallarate.

Di fronte al rifiuto alla richiesta di un Consiglio comunale aperto a Gallarate, le forze di minoranza hanno deciso di promuovere un’assemblea pubblica per discutere la situazione martedì prossimo alle 21 alla Sala Martignoni. Il messaggio è chiaro “Ospedale: Gallarate perde tutto. La maggioranza tace, noi no”.

Gli organizzatori (liste civiche Obiettivo Comune, Città è Vita, Silvestrini Sindaco, Pd , PiùGallarate) spiegano. "lo scopo è di raccogliere proposte e contributi affinché migliorino le prospettive del sedime ospedaliero cittadino e l’impatto che questo avrà per la nostra comunità".

L’invito a partecipare è rivolto oltre che ai cittadini a tutti i consiglieri di maggioranza, ai consiglieri regionali del territorio e ai segretari cittadini dei partiti rappresentati in città. "La loro presenza - sottolineano - sarà particolarmente significativa per garantire un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini, nell’interesse del bene di tutti". Un momento di confronto importante dunque per informare i gallaratesi sul piano presentato di recente da Asst Valle Olona e Arexpo in Commissione Sanità dal quale è emerso che quando sarà attivo a Busto Arsizio il nuovo ospedale unico, a Gallarate i reparti saranno svuotati.

Non ci sarà, quindi, l’ospedale di comunità e neanche i 40 posti previsti a Somma Lombardo. Pertanto in città resteranno soltanto due case di comunità, dove avranno sede i poliambulatori per la diagnostica di base, quindi centro prelievi, dialisi, poliambulatorio, ambulatori cronicità, centro diurno disabili, saranno in Villa Sironi e alla sede di via Leonardo Da Vinci. Martedì prossimo dunque, alla Sala Martignoni si terrà l’assemblea pubblica per illustrare ai cittadini il piano di Asst Valle Olona per l’ospedale gallaratese il cui futuro com’è stato delineato nel documento per l’opposizione in consiglio comunale è inaccettabile. Si annuncia un incontro dai toni accesi.

Paolo Verri