Ordine medici. Ultima chiamata per il rinnovo

Ultima chiamata per 26mila medici iscritti all’Ordine dei chirurghi e odontoiatri di Milano (Omceo), che sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 ottobre dalle 9 alle 21 potranno votare per il Consiglio direttivo, la Commissione odontoiatri e il Collegio dei revisori dei conti. E scegliere il presidente che guiderà l’Ordine nel triennio 2025-2028. È la terza chiamata e non serve quorum, si vota solo nella sede dell’Ordine di via Lanzone 31 a Milano benché con i tablet.

Tre liste si sfidano per il Consiglio. “Riscatto medico” è capeggiata da Roberto Carlo Rossi, presidente senza soluzione di continuità negli ultimi 12 anni, e include diversi consiglieri uscenti aderenti, come lui, al sindacato Snami. “Impegno medico“, coordinata da Pasqualino Focà, medico di base legato allo Smi, schiera tra gli altri l’oncologo Alberto Scanni, che sfidò Rossi nel pre-pandemia. La novità, “Uniti per il futuro”, è guidata da Osvaldo Chiara, il chirurgo che ha creato il Trauma Team del Niguarda, accanto a colleghi ospedalieri, una medica di base, un libero professionista e uno specializzando. Gi. Bo.