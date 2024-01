"Ora i dirigenti comunali hanno paura di firmare"

"Questo cortocircuito deve essere superato col dialogo e il dialogo deve essere fatto anche faccia a faccia: ognuno deve fare il suo ruolo, però a volte ho l’impressione che certe cose nascano dalla non conoscenza del ruolo e del lavoro dell’altro. Non chiediamo altro che spiegarci". Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato così le indagini della Procura di Milano su alcune operazioni immobiliari - da Torre Milano a Park Towers - su presunte costruzioni ex novo mascherate da ristrutturazioni. Otto indagati nel primo caso, sei (tra costruttori, tecnici e dirigenti del Comune) nel secondo. Sala vede ripercussioni immediate di queste indagini sul lavoro degli uffici comunali: "Oggettivamente io vedo la paura della firma: oggi i nostri dirigenti hanno paura di firmare e questo non va bene".