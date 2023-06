Operazioni di Riqualificazione sulla Paullese, Possibili Disagi per Automobilisti del Sud Milano

Possibili disagi in vista per gli automobilisti del Sud Milano. Da oggi al 30 giugno potrebbero verificarsi delle temporanee chiusure della Paullese legate al varo del ponte sul canale Muzza, all’altezza di Paullo. Lo rende noto Città Metropolitana, ente che ha in capo il restyling della Paullese, facendo presente che le chiusure saranno di breve durata e gestite con l’ausilio di movieri; il traffico verrà incanalato su un percorso alternativo accompagnato da una segnaletica. Proseguono così le operazioni di riqualificazione di una fra le principali arterie del Sud-Est Milanese, percorsa ogni giorno da notevoli volumi di traffico. I lavori in corso tra Settala e Paullo sono pensati per collegare quest’area ai tratti della Paullese che sono già stati resi più sicuri, per arrivare a una fluidificazione del traffico.A.Z.