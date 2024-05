Operazione sicurezza. Pattuglie sul territorio

Si intensificano i controlli per la sicurezza urbana e per contrastare il degrado. La polizia locale in questi giorni ha svolto una serie di servizi anche con agenti in borghese. Dopo i pattugliamenti mirati, in via Libertà, sono stati emessi cinque ordini di allontanamento nei confronti di individui che consumavano alcolici, limitando l’accesso agli spazi pubblici. In particolare un soggetto è stato sottoposto a fotosegnalamento e all’identificazione: lo straniero è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato quindi accompagnato in Questura. Le ispezioni hanno riguardato anche il rione Crocetta. La sezione di polizia di quartiere ha eseguito verifiche in pubblici esercizi, attività di vicinato e anche su strada. In un minimarket etnico sono state riscontrate irregolarità amministrative e il responsabile è stato sanzionato con 1.100 euro. Un’altra aliquota del comando, specializzata in polizia stradale, ha eseguito posti di controllo in via Stalingrado e in via Sardegna. In totale 40 le violazioni al codice della strada. La.La.