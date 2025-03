Operazione anti-droga sul territorio. Carabiniere spintonato batte la testa

Per fortuna, il carabiniere aggredito mentre svolgeva un servizio antidroga non si trova in gravi condizioni: è monitorato e affidato alle cure mediche, dopo essere stato portato in ospedale in codice giallo. Martedì sera, durante un’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti organizzata dai carabinieri della Compagnia di Corsico, uno dei militari in borghese che partecipava all’operazione, un carabiniere di 28 anni, è stato colpito e spinto da un presunto spacciatore in fuga, finendo al suolo e battendo la testa. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso e i militari stanno svolgendo tutti gli approfondimenti per individuare il responsabile. Si tratta di un’altra iniziativa della Compagnia corsichese che, nei giorni scorsi, ha arrestato due uomini, un 28enne e un 48enne, trovati con circa 55 grammi di cocaina nascosti nella loro auto, altre sostanze pronte alla vendita e contanti.