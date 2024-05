Scuola allagata a Opera: “Chiusa nei prossimi giorni”. Ma i genitori lo scoprono solo la mattina

Opera, 16 maggio 2024 - Dopo la decisione di chiudere la scuola mercoledì mattina a causa delle numerose aule allagate per le infiltrazioni e dopo le rassicurazioni del pomeriggio dell'amministrazione comunale che la scuola avrebbe riaperto regolarmente questa mattina, a tarda sera è arrivato il dietrofront: la scuola non è agibile almeno per oggi (giovedì) e venerdì. Dovrebbe riaprire lunedì mattina.

Genitori e insegnanti hanno saputo della chiusura con un messaggio sul registro elettronico da parte della dirigente scolastica di ieri sera alle 22: “A breve l'amministrazione comunale comunicherà la chiusura del plesso scolastico per i giorni 16 e 17”. Ad Opera la polemica è esplosa perché nessun fiume è straripato ma a causa delle infiltrazioni della pioggia provocate dalla mancanza di manutenzione ordinaria come si evince dalla comunicazione del comune.

Secondo l'amministrazione gli allagamenti sono stati provocati dai “pluviali ostruiti che sono stati liberati dai tecnici del Comune dalle foglie e da tutto il materiale accumulato”.

"L'Amministrazione ritiene necessaria la chiusura della scuola Rodari in via Emilia per giovedì 16 maggio e venerdì 17, per consentire all'Ufficio Tecnico del Comune, insieme alla dirigenza scolastica, di provvedere allo spostamento di alcune classi, tutelando così i minori dal punto di vista della sicurezza. La verifica tecnica effettuata questo pomeriggio dall'ingegnere strutturale nominato dal Comune ha certificato che non sussistono problemi di staticità nella struttura del plesso.

E proprio la mancanza di manutenzione ordinaria è al centro della denuncia della presidente del Consiglio d'Istituto: "ogni volta che piove ci facciamo il segno della croce perché troviamo aule allagate". Problemi di infiltrazioni che si sono verificati con le stesse modalità al cinema teatro Eduardo, e in altri plessi scolastici.