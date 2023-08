"Opera: Il Comune abbandona le gattare, si rischia l'invasione di randagi"

Il Comune non rinnova la convenzione con le gattare per la gestione delle colonie feline. Gattare in difficoltà e rischio aumento di randagi. La convenzione è scaduta a marzo e da allora l’Amministrazione non ha più rinnovato il servizio di gestione e tutela delle colonie feline presenti sul territorio, azione necessaria per assicurare la cura e la salute degli animali e per provvedere a interventi di controllo demografico e quindi di randagismo. "Il Comune di Opera non ha né personale qualificato né attrezzature idonee - spiega Manuela Pagliaro della Leidaa - pertanto è necessario rivolgersi ad associazioni di volontariato animalista. Essendo passati 4 mesi dalla scadenza della convenzione chiediamo celermente il ripristino di una convenzione come previsto dalle vigenti normative".Mas.Sag.