Oltre 70 anni di differenza "Eppure abbiamo scoperto di essere “Così simili“"

di Francesca Grillo

Uno scambio tra generazioni: il più giovane protagonista di questa iniziativa non è neanche maggiorenne, la più anziana ha 103 anni. I ragazzi dell’istituto tecnico Falcone-Righi di Corsico hanno incontrato gli ospiti anziani e disabili della Sacra Famiglia a Cesano. Ne è nato un film, “Così simili” il titolo, che è stato proiettato martedì sera, riscuotendo enorme successo, nel teatro di Sacra Famiglia. La pellicola è stata realizzata, grazie a un bando del Ministero dell’Istruzione, dall’associazione “Liberi svincoli - cinema per il sociale” che ha coinvolto gli studenti del Falcone-Righi e alcuni ospiti di Sacra Famiglia, tra cui Luigia (103 anni), Lina, Franzo e Sante. Il metodo utilizzato per girare il film è quello del “video partecipativo”. In pratica, sono stati gli studenti e gli ospiti, anche grazie alla tecnica dell’improvvisazione, a costruire la sceneggiatura e a decidere come raccontare la storia e montare le immagini. I partecipanti sono stati quindi attori, sceneggiatori, registi e operatori e hanno narrato una storia che li riguarda direttamente.

L’incipit del film vede infatti due ragazzi che, alle prese con difficoltà, contrasti e liti con i genitori, incontrano degli educatori che li invitano a conoscere gli anziani e i disabili con cui lavorano. È l’inizio di un percorso in cui tutti i protagonisti scopriranno di essere appunto "così simili". Per Sacra Famiglia il progetto risponde all’obiettivo di "fare emergere e dare forza alla fragilità anche attraverso un incontro e un confronto tra generazioni – raccontano da Sacra Famiglia –. Il film, infatti, rientra nelle attività che svolgiamo insieme a ragazzi e studenti. Fino al 30 giugno è in programma, per esempio, “Summer green” iniziativa in cui gli adolescenti delle scuole superiori svolgono un’attività di volontariato a contatto con gli ospiti anziani e disabili della sede di Cesano, attraverso laboratori, feste a tema, giochi e momenti di gruppo". Gli studenti corsichesi hanno preso parte con entusiasmo alla realizzazione del film, guidati dagli esperti del metodo del "pvcode, video partecipativo per lo sviluppo di comunità", Cristina Maurelli, Stefano Coloru e il regista Carlo Concina. "Mettersi in gioco insieme ai ragazzi – dicono gli esperti – è un’esperienza emozionante, con un grande valore educativo per tutti. Gli studenti erano davvero motivati e hanno svolto un grande lavoro".