Oltre 50mila runner per la Stramilano. Centro blindato e 60 strade chiuse

Nata nel 1972 come ‘’passeggiata non competitiva’’ di 43 chilometri organizzata in notturna con amici e famigliari, la Stramilano ha visto un numero sempre maggiore di partecipanti. Fino ai ben oltre 50mila che oggi si ritrovano ancora una volta alla linea di partenza per la “classica“ di primavera.

La manifestazione si declinerà come di consueto su tre percorsi: Stramilano 10 km, Stramilanina 5 km e Stramilano Half Marathon 21Km. Sono oltre novemila gli atleti che partecipano alla mezza maratona competitiva che parte alle 8:30 da piazza Castello, arrivo nella stessa location, gara che è stata insignita del World Athetic Label Race.

Parte invece alle 9.30 da piazza Duomo la 10 chilometri non competitiva, così come, mezz’ora dopo, la 5 chilometri, cioè la “Stramilanina“.

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, il Comune ha predisposto la chiusura al traffico fino a tarda mattina di 68 vie: via Legnano, Piazza Lega Lombarda, Bastioni di Porta Volta Viale F. Crispi, Piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova, Piazzale Principessa Clotilde, viale Monte Santo, Piazza Repubblica, Viale Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia, Piazza Oberdan, Viale L. Majno, viale Bianca Maria, Piazza Cinque Giornate, viale Regina Margherita, viale E. Caldara, Piazzale Medaglie d’Oro, viale A. Filippetti, Beatrice d’Este, largo Isabella d’Aragona, piazzale di Porta Lodovica, viale Gian Galeazzo, piazza XXIV Maggio, viale d’Annunzio, piazzale Cantore, Papiniano, viale di Porta Vercellina, piazzale Baracca, via Toti, Conciliazione, via Alberto da Giussano, via Guido D’Arezzo, via del Burchiello, via Giotto, piazza Buonarroti, via Mengoni, via Santa Margherita, piazza Scala, via Case Rotte, largo Mattioli, via Catena, piazza Meda, corso Matteotti, San Babila, corso Venezia, via Palestro, Marina, Senato, Sant’Andrea, Montenapoleone, via Manzoni, Verdi, dell’Orso, Cusani, Cairoli, Cadorna, Via Paleocapa, viale Alemagna, Viale G. Milton, Piazza del Tricolore, piazzale Aquileia, via XX Settembre, viale Pietro e Marie Curie, viale Molière.