Oltre 200 posti. Leolandia assume

Duecento posti di lavoro. In occasione dell’apertura delle selezioni del personale per la stagione 2025 (22 febbraio), il parco a tema Leolandia di Capriate San Gervasio, tra Bergamo e Milano, lancia una innovativa campagna recruiting rivolta ai giovanissimi. Sono proprio i giovani dipendenti di Leolandia con le loro testimonianze dirette a descrivere le opportunità di lavoro, parlando lo stesso linguaggio dei loro coetanei su Instagram e TikTok.

Le posizioni aperte, consultabili sul nuovo sito dedicato leolandia.it/lavora-con-noi, sono divise in 9 macroaree di riferimento: customer care, merchandising, ristorazione, spettacoli, attrazioni, manutenzione e cura del parco, marketing e vendite, sviluppo parco e funzioni di staff.

Le mansioni più richieste riguardano addetti al servizio vigilanza, assistenza clienti back office, mascotte, operatori giostre, addetti giochi a premio, personale dedicato alla ristorazione, tecnici manutentori, oltre a un responsabile e un coordinatore per il settore pulizie e mantenimento parco, un geometra per l’ufficio tecnico, un tecnico IT junior e uno stage in area marketing e Crm. Nella maggior parte dei casi vengono valutati anche profili alla prima esperienza professionale.

Per i giovani alle prime armi, inoltre, Leolandia predispone corsi di formazione propedeutici all’inserimento in organico. Da segnalare anche la possibilità di candidarsi scegliendo la voce “Prima esperienza lavorativa” e lasciando alla fase dei colloqui l’identificazione delle attività più adatte in base alle proprie inclinazioni personali, attitudini e talenti.