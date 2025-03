"Olimpiadi 2026?. Sui fondi aspetto risposte da Roma"

"Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Sui tempi siamo a posto. Bisogna mettere a posto qualcosa sui fondi perché fino all’ultimo ne mancano sempre un po’". Il sindaco Giuseppe Sala (nella foto), a margine di un appuntamento sulla sostenibilità a Treviso, in Veneto, risponde ad alcune domande sulla situazione dei lavori e dei finanziamenti per i Giochi invernali in programma tra poco meno di un anno. Sala ieri mattina ha partecipato a una riunione semestrale degli enti membri della Fondazione olimpica, a cui è seguito un incontro del Consiglio di amministrazione. "Sui fondi l’ho visto già in Expo 2015, poi alla fine le formule si trovano con la collaborazione di tutti", continua il sindaco, che sembra riferirsi agli extracosti per il Villaggio olimpico e l’Arena Santa Giulia, sui quali i due privati coinvolti – Coima ed Eventim – sperano in un sostegno economico, almeno parziale, da parte dello Stato. "Stiamo aspettando delle risposte e non butto la croce addosso al Governo perché non ha senso. Come ho detto in questa riunione bisogna trovare delle formule", chiosa Sala.

M.Min.