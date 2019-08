Milano, 27 agosto 2019 - Vertice a Milano per le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. All'incontro presenti il sindaco Beppe Sala, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il governatore lombardo, Attilio Fontana, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in collegamento video, e il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. In occasione della riunione è stata ribadita la necessità di approvare la legge olimpica entro novembre, per rispettare il timing imposto dal Cio che ha assegnato al tandem italiano i Giochi invernali del 2026. "È buffo parlare oggi di governi, ma deve essere fatta per i nostri tempi necessari entro novembre", ha sottolineato il numero uno di Palazzo Marino.

La legge olimpica "è importante" perché si presuppongono "una certa fiscalità" e una determinata aliquota Iva, "cose che devono essere nel dossier di registrazione e che devono essere approvate attraverso una legge", ha spiegato Sala. "Noi diciamo novembre perché dobbiamo rassicurare il Cio rispetto alle promesse che abbiamo fatto nel dossier. Quindi servirebbe assolutamente entro novembre", ha poi detto Sala. Se a seguito della crisi politica in corso non dovesse essere possibile arrivare all'approvazione del testo "non ho una risposta su cosa succederà". Il Cio, ha chiosato il sindaco, "dà un timing rigoroso per essere sicuri di arrivare in tempo, mi auguro che non li faremo aspettare".

