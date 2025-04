Olimpia Milano supera Pistoia 95-80: vittoria numero 500 per Ettore Messina

Compitino svolto dall’Olimpia Milano che supera il fanalino di coda Pistoia per 95-80 in una partita di cui prende le redini solo nel secondo tempo. I biancorossi ritornano al successo in campionato trovando ancora da Zach LeDay (nella foto) una prestazione super da 24 punti e la prima doppia cifra stagionale di Giordano Bortolani autore di 13 punti.

È stata una partita strana, perché ufficialmente risulta essere la vittoria numero 500 nella carriera di Ettore Messina, anche se il coach non se l’è per nulla goduta visto che ha dovuto rimanere negli spogliatoi dopo l’intervallo per un forte attacco di emicrania. L’approccio dei milanesi non è stato brillante, tutto il primo tempo è stato in equilibrio (massimo vantaggio +6 sul 33-27), con Pistoia anche avanti al 18’ sul 41-42. Il turbo Milano l’ha messo a inizio ripresa con Mirotic subito protagonista del parziale che ha dato il +12 all’Armani sul 61-49 già nel giro di un paio di minuti (il montenegrino poi finirà con 18 punti realizzati). Ultimo sussulto toscano sul 77-70 al 33’, poi da quel momento l’EA7 non si guarda più indietro scappando addirittura fino a +20 con le triple di Bortolani e LeDay (95-75).

Il cammino dell’Olimpia è ripreso, ora sarà di nuovo in campo venerdì 18, ancora in casa, contro Cremona. Oggi alle ore 20, per chiudere il 26esimo turno, invece il big-match di giornata con Brescia impegnato sul campo della Virtus Bologna, in palio c’è il primo posto in classifica in coabitazione con la lanciatissima Trapani.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ESTRA PISTOIA 95-80 (23-24; 47-45; 73-62).