Oggi l’interrogatorio delle due psicologhe

MILA NO

Saranno sentite stamattina le due psicologhe indagate assieme ad altre due colleghe e all’avvocatessa di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, per falso e favoreggiamento nell’inchiesta parallela al processo alla donna accusata di aver lasciato morire la figlia.

Tutte e due avrebbe predisposto "i relativi protocolli con i punteggi già inseritì nella somministrazione del test di Wais" che servì, secondo l’accusa, per segnalare un grave deficit cognitivo della 38enne e per farle ottenere la perizia psichiatrica. Perizia che, poi, nel processo in corso ha stabilito che l’imputata, quando lasciò morire di fame e di sete la figlia Diana di quasi un anno e mezzo, era capace di intendere e volere. L’imputazione per falso e favoreggiamento a carico dei cinque indagati.