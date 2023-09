Oggi l’inaugurazione dell’atteso asilo Monti

Dopo anni di attesa, il nido Monti verrà inaugurato oggi, dalle 17.30, con uno spettacolo di cantastorie per i bambini. Poi taglio del nastro e rinfresco. "È stato un impegno di squadra – commenta l’assessora a Nidi e scuole Angela Crisafulli (nella foto) – e inizia una nuova pagina per la nostra comunità. La struttura è ammodernata, messa in sicurezza e resa accogliente per i piccoli. Siamo orgogliosi di restituire questo bene alla comunità". Un investimento di 200mila euro: abbattute le barriere architettoniche, rifatto l’impianto elettrico, costruita una nuova cucina e sistemate le parti verdi. Fra.Gri.