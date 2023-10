Odore di fumo a scuola. Evacuati 170 alunni

Un acre odore di fumo che si diffonde nella scuola, scatta l’evacuazione per 170 bambini. È successo ieri mattina alla primaria di Redecesio, dove alunni e personale sono usciti dall’edificio a scopo precauzionale e sulla base delle procedure anti-incendio. Stando alle prime ricostruzioni, il problema è scaturito dalla cucina, dove il malfunzionamento di un bollitore ha mandato in cortocircuito una presa elettrica. All’arrivo dei vigili del fuoco, bambini e insegnanti si trovavano già all’esterno del plesso. I pompieri hanno quindi proceduto alle verifiche del caso. Solo al termine dei controlli è avvenuto il rientro in classe. "Voglio rassicurare le famiglie: tutti stanno bene", ha scritto su Facebook il sindaco Paolo Micheli.