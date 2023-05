Oblio oncologico e diritti dei guariti

Ruben

Razzante*

Si chiama oblio oncologico ed è il diritto delle persone guarite da un tumore di poter vivere come tutte le altre, senza penalizzazioni quando stipulano un contratto o provano ad accendere un mutuo o a firmare una polizza assicurativa o quando tentano di adottare un figlio. Questo diritto è già riconosciuto in Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. Anche la Spagna sta per emanare una legge in materia. D’altronde il Parlamento europeo ha esortato tutti gli Stati a disciplinare il diritto all’oblio oncologico entro il 2025. In Italia la commissione affari sociali della Camera deve esaminare e unificare alcuni disegni di legge presentati da parlamentari di forze politiche diverse, a riprova di quanto sia bipartisan la sensibilità sul tema. In Lombardia, dove per fortuna le percentuali di guariti dal cancro sono molto elevate, l’esigenza di garantire una vita normale a queste persone è molto sentita. Occorre che esse non siano obbligate a dichiarare le proprie patologie tumorali pregresse quando devono esercitare un loro diritto in qualsiasi ambito. Il loro calvario passato le perseguita, infatti, anche dopo la guarigione, al punto che si vedono precluso l’accessoad opportunità che sono invece normalmente riconosciute a quanti non sono mai entrati nel tunnel del cancro. A queste persone vengono imposti costi più elevati o condizioni più onerose e discriminatorie proprio in ragione della loro storia clinica. In Italia sono 3,6 milioni le persone che vivono dopo una diagnosi di tumore (+37% rispetto al 2010); tra loro un milione di persone (il 27%) è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può considerarsi guarito. Sono in aumento le persone che vivono anche a distanza di molti anni dalla diagnosi. Ecco perché questo diritto all’oblio oncologico appare davvero un’auspicabile conquista della civiltà giuridica.

*Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica