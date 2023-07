Nuovo volto agli ex Magazzini Il distretto di Architettura riqualificherà via Sammartini

di Marianna Vazzana

MILANO

È sempre più vicina la “cittadella“ di Dropcity, che riqualificherà una porzione degli ex Magazzini raccordati della stazione Centrale trasformandoli in uno dei più grandi distretti di Architettura e Design d’Europa. Un assaggio si è già avuto durante le aperture straordinarie in occasione del Salone del Mobile e, stando ai piani, questo progetto sarà realtà nella primavera del 2024. Intanto si pensa anche alla sistemazione esterna dell’area, e in particolare del tratto di via Sammartini che cambierà volto grazie agli oneri di urbanizzazione: nei giorni scorsi il Municipio 2 ha espresso parere favorevole sulla riqualificazione, aggiungendo però osservazioni e richieste.

Ecco cosa è previsto in una parte degli ex Magazzini: saranno riqualificati 28 tunnel; diecimila metri quadrati ospiteranno gallerie espositive, atelier di produzione, laboratori di falegnameria, robotica e molto altro. Il progetto è ideato dall’architetto Andrea Caputo ed è stato sviluppato grazie a Nhood Services Italy. Come si legge sul documento del Municipio 2, "è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Milano, la società Grandi stazioni Retail Spa e la società Supermoon per la riqualificazione dell’area urbana, che ha disciplinato, a compensazione delle monetizzazione di dotazioni territoriali generate dall’intervento, la riqualificazione di una parte di via Sammartini". Il Municipio 2 dice sì al progetto preliminare indicato come "scenario ridotto", "perché permette di salvaguardare diversi stalli di sosta", in particolare quelli che verrebbero eliminati con l’eventuale realizzazione "della pista ciclabile nel tratto finale di via Sammartini, da largo San Valentino al parco Piccola Goccia", per il Municipio non necessaria essendoci il fondo cieco e un calibro stradale ampio. Propone "di ordinare la sosta esistente anche valutando stalli a spina di pesce", di riqualificare i marciapiedi e di aggiungere "alberi, verde e altro che possa contrastare l’utilizzo dell’area come discarica abusiva".

Per via Marinella, l’auspicio è "trasformarla a senso unico da via Zuretti a largo San Valentino ed eliminando il doppio sbocco su largo San Valentino". Tra le altre richieste, collocare "i parcheggi per i pullman diretti agli aeroporti lontano da abitazioni e attività commerciali". Ancora: "Conservare i posti auto sotto il tunnel di via Varanini, proseguire con la piantumazione di alberi in via Sammartini, anche tra le vie Parravicini e Lunigiana, e valutare l’opportunità di convenzionare i parcheggi in struttura, non utilizzati".