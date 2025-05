Nuovo murale dedicato alla diversità studenti-artisti in campo, scelto il progetto

Un albero raffigurato in prospettiva, dove nel tronco sono racchiuse sei persone diverse, ognuna proveniente da una parte diversa del mondo. È sulla diversità che si sono interrogati gli studenti che firmeranno il nuovo murale del rione Vittoria. Ieri pomeriggio, infatti, l’associazione ViviVittoria, durante la sua festa, ha presentato i bozzetti per la realizzazione del nuovo progetto artistico, che nascerà tra poche settimane sul muro di recinzione dell’oratorio con un tema che riguarda l’inclusione. Gli elaborati dei licei artistici Caravaggio e De Nicola sono stati esposti lungo la via Monfalcone e poi una giuria di docenti ha scelto quello che sarà eseguito nel corso un altro evento che si terrà nella prima settimana di giugno, sempre nelle vie del quartiere. "Abbiamo indagato e riflettuto su cos’è la diversità. Abbiamo così preso sei persone da tutto il mondo, completamente a caso, e le abbiamo rappresentate ai piedi di un albero - hanno spiegato gli studenti -. Poi abbiamo scelto una frase che potesse caratterizzare questo progetto: “La bellezza di un giardino non risiede mai nello stesso fiore”. È una frase potente e che allo stesso tempo rievoca la natura di questo lavoro". I ragazzi vogliono parlare ai più piccoli.

"L’idea è che un bambino possa avvicinarsi a quelle figure e magari farsi delle domande". Ieri, per la prima volta, il rione Vittoria ha realizzato una festa tutta sua. "È la realizzazione del sogno che, fin dai primi tempi della creazione dell’associazione, ha occupato i nostri pensieri - ha confessato Maurizio Bettini -. Un rione che potesse splendere di luce propria e potesse raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo posti". La.La.