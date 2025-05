Nuovo impianto rifiuti alla discarica. Aperta la Conferenza dei servizi

Nuovo impianto di rifiuti sull’area della discarica, aperta la conferenza di servizi in Città Metropolitana. L’incontro ha segnato la messa agli atti di richieste e osservazioni che saranno sotto esame nelle prossime settimane: compatibilità urbanistica e documentazione, impatto sul traffico e generico impatto ambientale della struttura in cima alla lista. L’oggetto è noto: il gruppo Systema Ambiente, già titolare a Inzago di un’area che ha ospitato tre lotti di discarica in vent’anni (due chiusi, un terzo che dovrebbe chiudere i battenti l’anno prossimo) ha protollocato in novembre istanza autorizzativa per un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, per circa 60 mila tonnellate annue di rifiuto. In paese una levata di scudi bipartisan. Una raccolta di firme è stata avviata dalle forze politiche di opposizione, e la stessa amministrazione ha ufficializzato la propria posizione contraria in una assemblea pubblica. M.A.