Nuovo Consiglio Comunale ad Arese, Giuramento del Sindaco Luca Nuvoli

Insediamento del nuovo consiglio comunale e giuramento del neoeletto sindaco, Luca Nuvoli (nella foto), lunedì sera ad Arese. A tre settimane dal ballottaggio che ha riconfermato il centrosinistra alla guida della città e dopo la nomina della giunta comunale, la prima seduta del consiglio comunale ha dato il via alla nuova Amministrazione cittadina. Dieci consiglieri comunali di maggioranza e sei di minoranza. Volti noti e con esperienza politica e amministrativa. E quattro consiglieri under 30, Mattia Andreozzi, Gaia Balbi, Lorenzo Borsellino e Pietro Polonioli. "È un fatto che deve inorgoglirci tutti", ha commentato il sindaco. Tra i banchi della maggioranza siedono per il Partito Democratico, Enrico Ioli (assessore uscente), Edoardo Buroni, Eleonora Gonnella, Piero Andrea Tamberi, Emilio Digiglio e Chiara Maria Varri. Per la lista Arese che vive - Nuvoli sindaco, Mattia Andreozzi e Lorenzo Borsellino. Infine per la lista Forum, Barbara Schifo e Pietro Polonioli. Tra i banchi della minoranza, Giovanni Congi (candidato sindaco), per lista Giorgia Meloni per Congi Sindaco - Fratelli d’Italia, i due consiglieri sono Massimo Cormanni e Maria Monica Mascolo. E infine Roberta Tellini, candidata sindaco, Gaia Baldi (lista Tellini Sindaco - Arese Migliore in Azione) e Andrea Miragoli per Forza Italia. Emozionato nel suo discorso d’insediamento il sindaco ha ricordato le sfide per i prossimi cinque anni: ambiente e cura del territorio, Arese attrattiva per i giovani, nuovi servizi per gli anziani e la rivitalizzazione del centro storico. "Centrale il tema dello sviluppo dell’area ex Alfa Romeo che ha visto nel corso del 2023 l’approvazione dell’Atto integrativo dell’Accordo di programma. Non si tratta solo di riqualificazione, ma un ripensamento strategico dello sviluppo di tutta l’area in connessione con quelle in trasformazione. Un’opportunità che può presentare delle insidie che solo un’Amministrazione attenta potrà neutralizzare".Roberta Rampini