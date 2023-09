Nuova viabilità e scuole “rinate“: "Il nubifragio estivo non ci ha fermati"

Sette cantieri a scuola e lavori sulle strade: Cernusco cambia faccia. Lotta alle code fra via Torino e via Brescia, la nuova rotonda in itinere taglierà il traffico del 30% e in via Masaccio arriva la ciclabile che ha inglobato il controviale. Qui, sono state realizzate due carreggiate, una per senso di marcia, "obiettivo, ridurre la sosta selvaggia. Negli orari di entrata e uscita dalle scuole saranno permesse solo la fermata o la sosta breve". Il progetto è anche il primo intervento di depavimentazione dell’amministrazione. Interventi in corso anche nei centri sportivi: in quello di via Boccaccio è stato aggiornato l’impianto elettrico, riqualificata la zona spogliatoi dei campi da hockey e calcetto, sostituita l’illuminazione della pista di pattinaggio e di ciclismo con lampade a led. In via Buonarroti, invece, è stata riqualificata la pavimentazione della palestra principale del palazzetto ed è stato ultimato il restyling dei campi a 9, mentre prosegue la costruzione del polo di rugby. Si aggiungono gli interventi portati avanti per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo il nubifragio di luglio. "Nonostante l’emergenza maltempo non abbiamo rinunciato alla manutenzione straordinaria e ordinaria in tanti punti", dice il sindaco Ermanno Zacchetti.

Primo impegno fra i banchi, alle medie in piazza Unità d’Italia, alle materne di via Lazzati, via Buonarroti e via Dante, al nido di via Lazzati, al plesso di via Don Milani e all’elementare in via Mosè Bianchi. Dalla tinteggiatura alla posa di tensostrutture esterne, ai nuovi pavimenti nelle aule, ai giochi inclusivi: tante migliorie per garantire più comfort a ragazzi e insegnanti. Programmi rispettati anche davanti al meteo avverso. "Usciamo da un’estate contraddistinta dalla tempesta, segno che il cambiamento climatico è sempre più evidente anche a casa nostra – sottolinea Alessandro Galbiati, assessore ai Lavori pubblici –. Grazie allo sforzo della macchina comunale abbiamo ristabilito la viabilità, messo in sicurezza verde e scuole per riaprire tutti i servizi in tempo. In parallelo abbiamo messo a terra i progetti già in corso di realizzazione per rendere Cernusco più sicura, sostenibile e attenta alle persone".

Barbara Calderola