La nuova piazza Morbegno: "Locali, verde e pubblicità Ma le botteghe chiudono"

Milano – Una piazza verde all’incrocio di sei strade, solcata dai binari del tram. Due panchine arcobaleno e una rossa, e poi tante attività commerciali, soprattutto bar e ristoranti, che attraggono giovani da tutta Milano. Così piazza Morbegno, un tempo parte del Comune di Greco, è divenuta centro nevralgico del nuovissimo quartiere di NoLo (“North of Loreto”), nonché modello del progetto di rigenerazione urbana “Piazze Aperte”. "La zona è bella, ben collegata e piena di vita", commenta Letizia Goldini, una signora che abita vicino.

"C’è un mix di giovani e non, in un quello che viviamo come un quartierino", aggiunge Micaela Miculi, che lavora per l’edicola al centro della piazza, acquistata da “Civic“ e divenuta anche spazio per pubblicizzare brand italiani. Ma non tutti sono entusiasti. Non lo è Gilberto Pedrazzini, un anziano signore che abita il quartiere da generazioni. "Tutto è cambiato, in peggio. Era un’isola felice: ora la sera, a volte, non si può nemmeno circolare con la macchina perché è pieno di ragazzi". Gli fa eco Tullio Cozzi: "La zona è meno tranquilla e gli artigiani sono scomparsi. Hanno venduto ad attività più in linea con un pubblico che viene qui solo per bere e mangiare".