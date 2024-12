Nuova Commissione comunale per il Paesaggio: nominati 15 componenti per il 2025

Sono stati nominati i 15 componenti della nuova Commissione comunale per il Paesaggio, che rimarranno in carica per quattro anni a partire dal 7 gennaio 2025. L’attuale Commissione, nominata nel dicembre 2021 con un incarico di durata triennale, è in scadenza a fine mese. La Commissione è un organo tecnico-consultivo del Comune che esprime pareri obbligatori ai sensi della Legge Regionale 12/2005 in materia paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti esaminati con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

Della nuova Commissione faranno parte gli architetti Giuseppe Marinoni (già presidente della Commissione attuale), Alessandro Ubertazzi, Luca Barbieri, Giacomo De Amicis, Grazia Garrone, Isabella Steffan, Elena Maria Boriani, Valeria Bottelli, Paolo Berca, Alessandra Coppa, Paola Candiani, Margherita Del Grosso, gli ingegneri Dario Vanetti e Paolo Masella, il geometra Mauro Setti. Nel corso della prima seduta utile, saranno loro stessi a procedere con l’elezione del presidente.

Le candidature e la nomina dei componenti della Commissione hanno seguito le indicazioni del nuovo Regolamento approvato dalla Giunta e ratificato dal Consiglio comunale nell’ottobre scorso, che ha introdotto alcune modifiche rispetto a quello attuale, con l’obiettivo dichiarato di promuovere l’equilibrio di genere e rafforzare ulteriormente il principio di trasparenza che lo guida. Queste le principali modifiche introdotte: il numero dei componenti è passato da 11 a 15, con l’obbligo del rispetto delle normative vigenti in tema di parità di genere. Almeno 8 componenti su 15, compreso il Presidente, per la durata dell’incarico non potranno svolgere attività di libera professione nel territorio comunale. La durata della carica è passata da 3 a 4 anni.

L’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi commenta: "Sono molto soddisfatto delle nomine effettuate che seguono i principi del nuovo Regolamento assicurando la parità di genere e la maggioranza di professionisti che non esercitano in città. I profili scelti sono tutti molto elevati, selezionati attraverso criteri che assicurano qualità professionali, culturali ed etiche, oltre ad una grande conoscenza di Milano e della sua architettura. È giusto che sia così, trattandosi di una Commissione che ha un ruolo importante nei processi di rigenerazione della città. Al nuovo Piano di Governo del Territorio spetterà poi circoscrivere meglio l’ambito di competenza, ripensando anche al carico di responsabilità rispetto alle proposte progettuali".