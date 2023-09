"Novate Milanese: la dottoressa Vitale subentra al collega Kaftal"

Un nuovo medico di medicina generale prenderà servizio all’inizio della prossima settimana al posto del dottor Stefano Kaftal che ha lasciato l’incarico lo scorso luglio. A sostituirlo sarà la dottoressa Giulia Vitale che da lunedì 4 prenderà in carico i pazienti del dottor Kaftal nell’ambulatorio di via Repubblica 15. "L’inizio dell’attività della dottoressa Vitale nella nostra città è frutto di un attento lavoro dell’amministrazione comunale, che da tempo monitora e lavora per sollecitare gli enti competenti sulla questione dell’emergenza dettata dalla carenza di medici di base", spiegano dal Comune. Nei mesi scorsi è stato pubblicato un bando per concedere in comodato gratuito temporaneo un locale di proprietà comunale con l’intento di agevolare l’attività di medici di base. Il bando è stato vinto dalla dottoressa Giulia Vitale consentendo di arginare una situazione preoccupante sul versante dei medici di base che vede Novate coinvolta in un’emergenza molto diffusa in Lombardia. La dottoressa riceve lunedì dalle 15 alle 19, martedì dalle 10 alle 13, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19 e venerdì dalle 10 alle 13. Gli orari per fissare un appuntamento, al numero 3319524925, sono dalle 9 alle 10 e dalle 14 alle 15 Solo per urgenze è possibile lasciare un messaggio nella segreteria telefonica attiva dalle 22 alle 9. Davide Falco