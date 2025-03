Novate Milanese, fermata soppressa: petizione contro Trenord. In aula è crisi tra maggioranza e minoranza

Novate Milanese (Milano) – Trasporti pubblici Trenord e Atm: in consiglio comunale non c’è intesa tra maggioranza e minoranza. I tre partiti di minoranza Pd, Bella Novate e Avs hanno raccolto le firme contro Trenord per la soppressione della fermata a Novate della linea S13 e hanno presentato una mozione per impegnare la Giunta a un confronto con Trenord e Regione per riavere la fermata a Novate.

“Nonostante i tentativi di dialogo, il centrodestra ha presentato in Consiglio un emendamento mai condiviso prima, stravolgendo di fatto la nostra mozione. A colpi di maggioranza, i consiglieri di centrodestra hanno voluto annacquare ogni riferimento alle criticità riscontrate sulle linee Trenord: nei loro interventi, hanno difeso il senso strategico della soppressione che ci ha colpiti. Noi, invece, abbiamo ribadito che il problema è drammatico: viaggiare con Trenord sta diventando sempre più insostenibile. A complicare ulteriormente la discussione, però, è stato l’inserimento nella mozione di un parallelismo con la linea 89 di Atm, di cui conosciamo bene i tanti problemi, corse saltate e vetture sovraffollate”, spiegano dal centrosinistra novatese.

“Abbiamo proposto di intervenire, anche in collaborazione con gli enti, le amministrazioni degli altri Comuni e quartieri coinvolti, al fine di promuovere un’iniziativa che possa impegnare Atm a garantire il servizio e attivare con Trenord e Regione dei tavoli di lavoro. Abbiamo pensato di promuovere la richiesta all’assessore alla Mobilità del Comune di Milano. La mozione passa in Consiglio, ma solo con i voti della maggioranza”, spiegano dalla maggioranza.