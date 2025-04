Novate e il 25 Aprile: "Targa per Ramelli. E nessun corteo"

Il 25 Aprile e la targa dedicata a Sergio Ramelli accendono il dibattito politico a Novate. Il sindaco Gianmaria Palladino (nella foto) ha annunciato che non parteciperà alle celebrazioni previste nel giorno della Liberazione e in Giunta è stata deliberata l’affissione di una targa ricordo di Sergio Ramelli. È intervenuto il vicesindaco Giacomo Campagna. "Commemorare un ragazzo ucciso barbaramente è legittimo e doveroso. Penso però che lo spirito delle commemorazioni debba essere quello di fare memoria perché certi fatti non accadano più. Mi auguro che la data per l’apposizione della targa venga spostata e che gli organizzatori delle cerimonie per il 25 Aprile non cedano alla tentazione di utilizzarla come pretesto per scegliere una soluzione divisiva. Il 25 Aprile è una festa fondativa, che deve unire intorno ai valori di libertà e democrazia. Non può essere terreno di confronto tra opposte tifoserie. Ogni gesto istituzionale che rischia di alimentare contrapposizione, in questo periodo, va evitato. Ho cercato di favorire una soluzione più condivisa possibile per il cerimoniale: sono disponibile a rappresentare l’amministrazione al corteo purché questo non mi impedisca di partecipare anche alla celebrazione religiosa", conclude Campagna.

Oltre alla sinistra novatese, anche il Movimento 5 Stelle di Novate ha espresso forte contrarietà. "L’iniziativa, promossa da un “comitato spontaneo Ramelli“ è stata subito sposata dal sindaco e approvata a maggioranza, nonostante le divisioni nella stessa Giunta. Il vicesindaco ha espresso forti perplessità sulla scelta della data, molto vicina all’80esimo della Liberazione", spiega Rita Ramponi. Infine è intervenuta anche Legambiente Novate. "La decisione del sindaco di non prevedere nel cerimoniale del Comune il corteo del 25 Aprile costituisce una netta rottura nella storia novatese – dice Ambrogio Boniardi. Ora arriva anche la notizia di un fantomatico comitato spontaneo, di cui non si ha mai avuto traccia a Novate, che chiede di poter attaccare in via Repubblica una targa dedicata a Ramelli. Novate ha una storia antifascista. Questa provocazione va respinta: chiediamo alla Giunta di revocare la delibera". Davide Falco