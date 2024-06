Notte bianca in biblioteca con cena, visite e letture

Cena al tramonto, letture per bimbi, game party: sabato, genitori e figli tra gli scaffali con cibo e stoviglie portate da case, è il programma della Notte bianca della biblioteca, a Pioltello. Per chiudere in bellezza una serata davvero fuori dai canoni ci saranno le visite guidate alla mostra Lessici familiari, stereotipi a ogni latitudine degli Scout e di Cerchi d’acqua e le Storie della buonanotte per i più piccoli. Si parte nel pomeriggio alle 18 con i giochi da tavolo e si continua con i manicaretti e le degustazioni. Alle 21, incontro alla scoperta dei Cammini d’Italia, le autrici Caterina Barbuscia e Valeria Beretta parleranno delle guide di viaggio di Terre di Mezzo, a disposizione dei curiosi. Infine, per augurare ai piccini sogni d’oro si aprirà il libro delle favole. "La biblioteca? È sempre più la casa dei pioltellesi - dice l’assessora alla partita Marta Gerli -. L’evento estivo è un’opportunità di incontro rivolta a più generazioni, un modo piacevole di ritrovarsi e di fare cultura insieme".

Bar.Cal.